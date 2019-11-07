В Риме шотландские болельщики получили ножевые ранения

По словам властей Италии инциденты произошли в среду вечером в центре Рима. Сначала пострадал 52-летний мужчина, а затем неподалеку от ирландского паба ножевые ранения получил 35-летний болельщик шотландского клуба. Несмотря на то, что ранения не были опасными для жизни, обоих шотландцев доставили в больницу Рима.

По словам свидетелей оба шотландца мирно пили пиво, когда к ним подошли человек пять в масках. В шотландцев бросил стул, после чего началась потасовка. Раненого 52-летного болельщика его товарищи занесли в здание паба и оказывали помощь до прибытия бригады врачей. Поддержать «Селтик» в Риме приехали около 9000 болельщиков.