В Латвии в тяжелых родах на дому умерли мать и ребенок
В Елгаве в страшных родах умерли мать и ребенок. Женщина была членом религиозной секты, которая медицине предпочитает божью волю, пишет Latvijas Avīze.
Сейчас проходит суд по этому нелегкому делу. Из обвинения изданию стало известно, что погибшей Ливе был 21 год, 14 мая у нее начались роды. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили принимать роды самостоятельно.
Ни у кого из них не было медицинского образования, роды были тяжелыми, у роженицы были судороги, она теряла сознание. Ребенок родился мертвым.
На следующий день Ливе было плохо, ее рвало, а отец ей дал воды. Это не помогло, она умерла от самой тяжелой формы беременного токсикоза - эклампсии.
Все эти события случились не в прошлом веке, а сейчас и в Латвии - именно такие подробности прозвучали в Земгальском районном суде в обвинении судьи Зинаиды Эгле, где рассматривается это уголовное дело о событиях в Елгаве 14 и 15 мая.
Три человека обвиняются в уголовном порядке по 2ч. ст. 137 и 141 Закона о неразрешенном врачевании и оставление без помощи. За это грозит тюремное наказание сроком до восьми лет.
Двое обвиняемых - 25-летний Ренарс и 51-летний Валдис Симсонс - находятся в досудебном заключении и в суд их конвоируют, 40-летняя Солвита пока остается на свободе, пишет Latvijas Avīze.
Процесс проходит трудно, допрашивается много свидетелей, в том числе духовный лидер Первого евангелического прихода Иисуса Янис Давидс.
Бывшая член прихода на суде рассказала, что духовный лидер запрещает посешение врачей и призывает обращаться к народной медицине. По ее мнению, никто не хотел Ливе зла, просто люди были очень верующими.
Параллельно судебному процессу издание исследовало, почему в Латвии официально зарегистрирован приход, отрицающий медицину. Все подробности в материале от 7 ноября.