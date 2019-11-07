В Латвии в тяжелых родах на дому умерли мать и ребенок

Сейчас проходит суд по этому нелегкому делу. Из обвинения изданию стало известно, что погибшей Ливе был 21 год, 14 мая у нее начались роды. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили принимать роды самостоятельно.

Ни у кого из них не было медицинского образования, роды были тяжелыми, у роженицы были судороги, она теряла сознание. Ребенок родился мертвым.

На следующий день Ливе было плохо, ее рвало, а отец ей дал воды. Это не помогло, она умерла от самой тяжелой формы беременного токсикоза - эклампсии.

Все эти события случились не в прошлом веке, а сейчас и в Латвии - именно такие подробности прозвучали в Земгальском районном суде в обвинении судьи Зинаиды Эгле, где рассматривается это уголовное дело о событиях в Елгаве 14 и 15 мая.

Три человека обвиняются в уголовном порядке по 2ч. ст. 137 и 141 Закона о неразрешенном врачевании и оставление без помощи. За это грозит тюремное наказание сроком до восьми лет.

Двое обвиняемых - 25-летний Ренарс и 51-летний Валдис Симсонс - находятся в досудебном заключении и в суд их конвоируют, 40-летняя Солвита пока остается на свободе, пишет Latvijas Avīze.

Процесс проходит трудно, допрашивается много свидетелей, в том числе духовный лидер Первого евангелического прихода Иисуса Янис Давидс.

Бывшая член прихода на суде рассказала, что духовный лидер запрещает посешение врачей и призывает обращаться к народной медицине. По ее мнению, никто не хотел Ливе зла, просто люди были очень верующими.