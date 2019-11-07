Eurostat: больше всех в странах Балтии довольны жизнью эстонцы, а меньше всех - литовцы

В 2018 году общее удовлетворение жизнью жителей Эстонии в возрасте 16 лет и старше по шкале от 0 до 11 составило 7 пунктов, Латвии - 6,7 пункта, Литвы - 6,4 пункта, передает латвийское новостное агентство LETA.

Личными отношениями литовцы довольны на 7,8 пункта, финансовым положением - на 5,2 пункта, жители Латвии - на 7,8 и 7,9 пункта, эстонцы - на 5,4 и 5,9 пункта соответственно.