В Испании конфисковали 17 тонн зараженных листерией продуктов

Из-за выявления зараженных листерией продуктов шесть человек арестованы, еще двое взяты временно под стражу. И хотя подозреваемые знали, что некоторые продукты питания содержат в себе бактерию листерии, они не сообщили об этом властям и продолжили продажу товара.

Ведущееся с привлечением Европола расследование выявило, что как минимум трое подозреваемых знали о том, что в продукты питания, датирующиеся декабрем 2018 года, попала бактерия листерии. Считается, что эта партия может быть причиной вспышки заражения листерией во многих частях Испании.

Власти подтвердили, что мясная продукция находящихся под следствием предприятий спровоцировали в августе первую выявленную в Севильи вспышку листерии. Считается, что с того момента через продукты заразились 193 человека.

Хотя деятельность предприятия была направлена, главным образом, на внутренний рынок Испании, многие случаи были выявлен и в других странах Европы: считается, что той же бактерией были заражены четыре человека из одной немецкой семьи, а также посетивший Францию гражданин Великобритании.