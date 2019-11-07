Поехали к соседям: покупки в юрмальской аутлет-деревне можно будет делать уже весной

По словам Виктории Беатрице Радзевициене, председателя правления девелопера проекта Outletico, появление первой в странах Балтии аутлет-деревни станет большим событием.

ФОТО: Via Jurmala Outlet Village

«В Европе действует свыше 200 центров, работающих по концепции аутлета, из которых 28 находятся в Центральной и Восточной Европе. Прибыль таких аутлет-центров демонстрирует стабильный рост – с 2013 года их совокупный рост продаж в десять раз превышает показатели традиционных торговых центров. С учетом того, что средний европеец посещает аутлет-центры от четырех до шести раз в год, уже в первый год работы аутлет-деревни Via Jurmala ее посещаемость может достигнуть 2,5 миллиона человек, а оборот – 40 миллионов евро, – прокомментировала Радзевициене. – Разумеется, важную роль в этом играет появление новых интересных брендов и уникальные впечатления от шопинга».

Согласно концепции аутлет-центров, которые также называют аутлет-деревнями и аутлет-городками, в магазинах будут продаваться дизайнерские вещи из коллекций прошлого сезона или же вещи, созданные специально для аутлетов. Скидки на такие товары составляют не менее 30 процентов от розничной стоимости, но чаще всего можно рассчитывать и на более значительную выгоду.

ФОТО: Via Jurmala Outlet Village

В дизайне аутлет-деревни Via Jurmala Outlet Village, создаваемой по образу похожих центров Италии, Германии и Великобритании, четко заметно итальянское влияние – обилие керамической плитки под ногами, зеленые зоны, фонтан и пьяцца - внутренняя площадь.

ФОТО: Via Jurmala Outlet Village

Via Jurmala Outlet Village расположена в непосредственной близости от пляжа и гольф-клуба, на расстоянии примерно 15 километров от центра Риги и аэропорта. Из Пярну доехать до аутлет-деревни на автомобиле можно будет за 2 часа 50 минут, из Тарту – за 3 часа 50 минут, из Таллинна – за 4 часа 25 минут. Ожидаемая годовая посещаемость центра – 6 миллионов человек. Целевая аудитория – жители Эстонии, Латвии и Литвы.