В торговом центре Rocca al Mare открылся новый мультибрендовый магазин
Brandgate открыл в торговом центре Rocca al Mare новый мультибрендовый магазин Studio by Bestbrands, где среди прочих представлены уже известные жителям Эстонии бренды, например, Replay, Karl Lagerfeld, Ugg и Ralph Lauren. В качестве новинок на эстонский рынок выйдут коллекции American Vintage и Coster Copenhagen, пишет Postimees.
«Открывшийся в торговом центре Rocca al Mare магазин Studio by Bestbrands отличается от других наших магазинов прежде всего тем, что сосредоточен только на женской моде», - сказала руководитель по маркетингу Brandgate Брит Маркус, добавляя, что перечень брендов в магазине будет постоянно пополняться, а коллекции будут меняться вместе с сезоном.
«Скандинавские мотивы и минималистичный дизайн одежды идеально сочетаются с нордической концепцией торгового центра Rocca al Mare. Мы также очень рады, что можем предложить нашим посетителям еще больший выбор дизайнерской одежды», - сказала руководитель торгового центра Rocca al Mare Линда Эйхлер.
Brandgate представлен на рынках всех стран Балтии, Финляндии и, благодаря партнерской сети, также в Скандинавии, Польше и России.