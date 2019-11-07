В торговом центре Rocca al Mare открылся новый мультибрендовый магазин

«Открывшийся в торговом центре Rocca al Mare магазин Studio by Bestbrands отличается от других наших магазинов прежде всего тем, что сосредоточен только на женской моде», - сказала руководитель по маркетингу Brandgate Брит Маркус, добавляя, что перечень брендов в магазине будет постоянно пополняться, а коллекции будут меняться вместе с сезоном.