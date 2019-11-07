Чт, 7.11.2019
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  • В торговом центре Rocca al Mare открылся новый мультибрендовый магазин

В торговом центре Rocca al Mare открылся новый мультибрендовый магазин
Специально для женщин

Магазин Studio by Bestbrands в Rocca al Mare.

ФОТО: META Advisory

Brandgate открыл в торговом центре Rocca al Mare новый мультибрендовый магазин Studio by Bestbrands, где среди прочих представлены уже известные жителям Эстонии бренды, например, Replay, Karl Lagerfeld, Ugg и Ralph Lauren. В качестве новинок на эстонский рынок выйдут коллекции American Vintage и Coster Copenhagen, пишет Postimees.

«Открывшийся в торговом центре Rocca al Mare магазин Studio by Bestbrands отличается от других наших магазинов прежде всего тем, что сосредоточен только на женской моде», - сказала руководитель по маркетингу Brandgate Брит Маркус, добавляя, что перечень брендов в магазине будет постоянно пополняться, а коллекции будут меняться вместе с сезоном.

«Скандинавские мотивы и минималистичный дизайн одежды идеально сочетаются с нордической концепцией торгового центра Rocca al Mare. Мы также очень рады, что можем предложить нашим посетителям еще больший выбор дизайнерской одежды», - сказала руководитель торгового центра Rocca al Mare Линда Эйхлер.

Brandgate представлен на рынках всех стран Балтии, Финляндии и, благодаря партнерской сети, также в Скандинавии, Польше и России.

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