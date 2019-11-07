Картина дня: лжелекарства в Эстонии, заявление Макрона и проблемы эстонского строительного гиганта

Внезапное падение эстонского строительного гиганта: что происходит?

Доходы Merko Ehitus от продаж снизились на 24% по сравнению с прошлым годом. Так, они снизились в Эстонии и Латвии и существенно выросли в Норвегии, а в Литве доходы от продаж остались более-менее на уровне прошлого года. Читать далее...

Эксперимент: как лжелекарства попадают в Эстонию?

Следы лжелекарств сначала ведут в Латвию, оттуда в Россию и, в конце концов, в предполагаемую полочную фирму. Читать далее...

Нетрезвый водитель автобуса с 20 детьми гнал по шоссе Таллинн-Тарту

Сегодня утром полицейские в Ярвамаа задержали за рулем употреблявшего алкоголь водителя автобуса, который в качестве пассажиров перевозил почти 20 детей. Читать далее...

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд выбрал для себя партию

В четверг Кальюлайд сообщил, что вступает в СДПЭ, и заполнил заявление о вступлении в партию. Читать далее...

Юферева-Скуратовски сомневается, что Кальюлайд стоит ехать в Москву на 9 мая

Стоит ли президенту Кальюлайд ехать в Москву на 9 мая? «Я не знаю, если это вызовет больше внутренних напряженностей для Эстонии, то, может быть, не стоит ехать. Но если общественное мнение к этому готово, то почему нет», – сказала центрист и депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, которая недавно была назначена руководителем эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Читать далее...

«Мне стыдно»: Яну Тоом рассердили слова Марии Юферевой-Скуратовски

Вчера Мария Юферева-Скуратовски (Центристкая партия) заявила, что у не уверена, стоит ли президенту Кальюлайд ехать на 9 мая в Москву, если это вызовет напряженность в эстонском обществе. Центристска Яна Тоом в ответ на это, по ее словам, разозлилась. Читать далее...

Президент Франции: у НАТО смерть мозга

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что у НАТО наступила смерть мозга, и посетовал на нехватку координации между США и европейскими союзниками, а также агрессивные шаги члена альянса Турции в Сирии. Читать далее...

Галерея: в Хааберсти срубили главную рождественскую елку страны

Сегодня, 7 ноября, на Ратушной площади в Таллинне будет установлена рождественская елка. Подготовка к транспортировке ели, которая росла в районе Хааберсти на улице Рыйка, началась в четверг, в 8:00. В сопровождении полиции елка будет доставлена на Ратушную площадь к середине дня. Читать далее...

В Латвии в тяжелых родах на дому умерли мать и ребенок

В Елгаве в страшных родах умерли мать и ребенок. Женщина была из религиозного прихода, который медицине предпочитает божью волю, пишет Latvijas Avīze. Читать далее...

Стало известно, когда откроют для движения Рейди-теэ

По словам мэра Таллинна Михаил Кылварта, движение по улице Рейди-теэ будет открыто 29 ноября. Читать далее...

Лийза Пакоста: в Эстонии никогда не было права первой ночи

На прошедшей вчера в честь Дня отца конференции уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза-Ли Пакоста сказала, что исторически в Эстонии не было разницы между честью мужчины и женщины, и призвала относиться к мужчинам и женщинам с одинаковым уважением. Читать далее...

Подоходный налог в следующем году должны будут заплатить почти 200 000 пенсионеров

Число пенсионеров, которым в 2020 году придется платить подоходный налог, почти удвоится и достигнет 184 000 человек. Читать далее...

Рейтинги партий: поддержка центристов достигла самого высокого уровня после выборов