Нетрезвый водитель автобуса с 20 детьми гнал по шоссе Таллинн-Тарту

Сегодня в 8.16 утра в Центр тревоги позвонил бдительный участник дорожного движения, по словам которого, автобус, который вез в сторону Тарту по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа детей, превышал скорость. На сообщение отреагировали пайдеские патрульные полицейские. Они остановили автобус для проверки в деревне Тарбья.

При проверке водителя автобуса выяснилось, что он употреблял алкоголь. Полицейские запретили 49-летнему водителю продолжать путь и доставили его в отделение полиции, где в его отношении было начато производство о проступке.

Представитель Пайдеского отделения полиции Рагне Тынтс сказал, что, по словам водителя автобуса, он вчера употреблял пиво и его влияние к утру не пропало. «Это важно для абсолютно всех водителей, но те люди, работа которых связана с вождением и безопасной перевозкой большого количества людей из одного места в другое, должны быть особенно осторожными и проверять свое состояние до того, как брать на себя такую ответственность», - сказал Тынтс.