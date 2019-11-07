Грета Тунберг. ФОТО: Kirsty Wigglesworth/PA Wire/PA Images

Словом 2019 года в английском языке по версии Collins English Dictionary стало выражение climate strike («климатическая забастовка»).

Впервые оно было зарегистрировано издательством в 2015-м после акций протеста в Париже, где проходила конференция по изменению климата. Но в этом году частота его употребления возросла в сто раз - благодаря Грете Тунберг, 16-летней шведской школьнице, которая в 2018 году начала серию еженедельных акций протеста у шведского парламента. Она и ее единомышленники требовали начать активную борьбу против изменения климата.

В шорт-лист 2019-го вошло и другое слово из лексикона защитников окружающей среды: rewilding (означает возращение той или иной местности в дикое природное состояние).

Другие слова, которые вошли в шорт-лист:

influencer (человек, оказывающий воздействие на умы через соцсети);

deepfake (основанная на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений или видео, которые невозможно отличить от настоящих);

hopepunk (оптимистическое направление сторителлинга, противопоставляемое мрачному антиутопическому grimdark).

«Экологическое» слово становится словом года по версии Collins Dictionary второй год подряд: в 2018 году им стало single-use («одноразовый», часто применяется к изделиям из пластика), частота употребления которого за пять лет возросла в четыре раза.

В прошлогодний шорт-лист также вошли Gaslight (слово из области психологии, означающее невидимое эмоциональное насилие) и Gammon, которым в Британии дразнят сторонников Брекзита.

Словом 2017 года по версии Collins Dictionary стало fake news, а 2016-го - Брекзит.

Collins English Dictionary - не единственная организация, которая выбирает слово года. В англоязычном мире таких около десятка. Из британских наиболее известен также Oxford Dictionary, из американских - American Dialect Society. Они свои слова 2019 года еще не объявили.

Фаворитами Oxford Dictionary в прошлые годы становились toxic (2018, «токсичный», применительно к психологии), youthquake (2017, «большие перемены в обществе и культуре, идущие от молодежи» и post-truth (2016, постправда).