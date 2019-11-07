Унесенная крыша подстанции, обесточившая город, была построена не по проекту

Слетевшая на устройства подстанции жестяная крыша на несколько часов оставила без электричества целый город Выру. По словам руководителя по связям с общественностью Elering Айна Кестера, их экспертиза еще не готова, но то, что крыша не была построена по проекту, уже установлено.

В связи с этим руководитель отдела управления сетями фирмы Март Ландсберг уже выразил сожаления в эфире передачи «Suud puhtaks». «Кто-то сэкономил несколько винтов во время строительства, чего не заметил ни надзор собственника, ни Elering», - сказал Ландсберг.

Другие подстанции должны быть попрочнее

По словам Кестера, упоминание конкретно болтов могло быть образным. «Кажется, да, что не была хорошо закреплена. Винты – может быть, немного образно сказано, но там были проблемы с креплением. Нет смысла уточнять. Был это винт, заклепка или что-то еще, не важно. Конструкция была неправильной, не выдержала. Крыша не была хорошо закреплена».

Какая фирма строила подстанцию и кто осуществлял стройнадзор, Кестер не пожелал уточнить. «Мы сосредоточимся, прежде всего, на окончательном восстановлении Выруской подстанции, публикация имен строителя и осуществлявшего стройнадзор здесь не поможет».

Согласно информации, собранной фирмой на данный момент, речь идет о единичном случае, на других подстанциях похожей проблемы нет. «В то же время в дальнейшем мы должны уделять больше внимания на качество строительства», - добавил руководитель по связям с общественностью.

Не было конкретных требований

Кестер сообщил, что тендер на строительство Выруской подстанции начался в 2002 году и требования к строительству опирались на действовавшие тогда строительные нормы. Тогда не регулировалось, какую скорость ветра должно выдерживать здание. Во время бури скорость ветра в Выру достигала 26,1 м/с. «Такого показателя, что подстанция должна выдерживать ветер такой-то скорости, не было. Нормы были намного сложнее. Они говорили о наклоне крыши или о том, в каком месте располагаются здания, что их окружает. Для здания действовали не особые нормы, а обычные нормы строительства».

С января 2004 года предшественник Elering (сетевое предприятие концерна Eesti Energia) ввело требование, согласно которому подстанция должна выдерживать ветер скоростью 34 м/с. То же требование действует и сейчас. Выруская подстанция была построена в 2004 году, однако тогда требование еще не применялось.