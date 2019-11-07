Чт, 7.11.2019
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Минсоцдел: из второй ступени следует разрешить забрать только треть накоплений

Министр социальных дел Танель Кийк.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министерство социальных дел представило ряд поправок к составленному Министерством финансов законопроекту о пенсионной реформе, предложив, в частности, ограничить возможность снятия накопленных во второй пенсионной ступени средств одной третью накоплений, т.е. той частью взносов, которая взимается с брутто-зарплаты человека.

По оценке Министерства социальных дел, подавая заявление о выходе из второй ступени, человек должен знать свою ставку подоходного налога, размер платы за управление фондом и дату, в которую он сможет снова присоединиться к системе, передает Rus.ERR.

«Перед тем, как подать заявление, человек мог бы получать консультацию и информацию о своей предполагаемой пенсии по старости со второй ступенью и без нее», - предложил Кийк.

Еще одно предложение министра предусматривает возможность подачи заявления о присоединении ко второй и третьей ступени в момент заключения трудового договора, для чего потребовалось бы внести поправки в Закон о трудовом договоре.

Согласно законопроекту пенсионной реформы, после приостановки взносов во вторую пенсионную ступень человек сможет заново присоединиться к ней лишь спустя десять лет, но министр Кийк считает, что возможность возобновить взносы должна быть предоставлена в любой момент, поскольку это ограничение снижает возможности человека накопить средства при поддержке государства.

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