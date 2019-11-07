Минсоцдел: из второй ступени следует разрешить забрать только треть накоплений

По оценке Министерства социальных дел, подавая заявление о выходе из второй ступени, человек должен знать свою ставку подоходного налога, размер платы за управление фондом и дату, в которую он сможет снова присоединиться к системе, передает Rus.ERR.

«Перед тем, как подать заявление, человек мог бы получать консультацию и информацию о своей предполагаемой пенсии по старости со второй ступенью и без нее», - предложил Кийк.

Еще одно предложение министра предусматривает возможность подачи заявления о присоединении ко второй и третьей ступени в момент заключения трудового договора, для чего потребовалось бы внести поправки в Закон о трудовом договоре.

Согласно законопроекту пенсионной реформы, после приостановки взносов во вторую пенсионную ступень человек сможет заново присоединиться к ней лишь спустя десять лет, но министр Кийк считает, что возможность возобновить взносы должна быть предоставлена в любой момент, поскольку это ограничение снижает возможности человека накопить средства при поддержке государства.