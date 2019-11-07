Фото: на Ратушной площади в Таллинне установили рождественскую елку

«Жильцы дома рассказали, что дерево было посажено в 1986 году, когда был построен рядный дом. Мы убедились, что дереву действительно около сорока лет. Оно весит больше двух тонн и достигает 15 метров в высоту. Елка росла посреди игровой площадки и поэтому жильцы готовы были отдать ее для Ратушной площади», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.