Фото: на Ратушной площади в Таллинне установили рождественскую елку

Сегодня днем на Ратушную площадь в Таллинне была доставлена рождественская елка, вокруг которой завтра начнется установка традиционного рынка.
Подготовка к транспортировке ели началась рано утром во дворе рядного дома на улице Рыйка в районе Хааберсти.
«Жильцы дома рассказали, что дерево было посажено в 1986 году, когда был построен рядный дом. Мы убедились, что дереву действительно около сорока лет. Оно весит больше двух тонн и достигает 15 метров в высоту. Елка росла посреди игровой площадки и поэтому жильцы готовы были отдать ее для Ратушной площади», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
После того, как елку погрузили, она в сопровождении полиции была доставлена по Таллиннской окружной дороге на Ратушную площадь. Завтра вокруг ели начнется установка рождественского рынка, который будет открыт 15 ноября вместе с зажжением огней на елке.