Чт, 7.11.2019
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  • Фото: на Ратушной площади в Таллинне установили рождественскую елку

Фото: на Ратушной площади в Таллинне установили рождественскую елку

В Таллинне установили рождественскую елку.

ФОТО: Управа района Кесклинн

Сегодня днем на Ратушную площадь в Таллинне была доставлена рождественская елка, вокруг которой завтра начнется установка традиционного рынка.

Подготовка к транспортировке ели началась рано утром во дворе рядного дома на улице Рыйка в районе Хааберсти. 

В Таллинне установили рождественскую елку.

ФОТО: Управа района Кесклинн

«Жильцы дома рассказали, что дерево было посажено в 1986 году, когда был построен рядный дом. Мы убедились, что дереву действительно около сорока лет. Оно весит больше двух тонн и достигает 15 метров в высоту. Елка росла посреди игровой площадки и поэтому жильцы готовы были отдать ее для Ратушной площади», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

В Таллинне установили рождественскую елку.

ФОТО: Управа района Кесклинн

После того, как елку погрузили, она в сопровождении полиции была доставлена по Таллиннской окружной дороге на Ратушную площадь. Завтра вокруг ели начнется установка рождественского рынка, который будет открыт 15 ноября вместе с зажжением огней на елке.

В Таллинне установили рождественскую елку.

ФОТО: Управа района Кесклинн

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