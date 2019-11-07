Фото: не смотрите на дом, загляните в квартиру!

В принципе, в этом нет ничего особенного: баня как баня - работает на электричестве, но хотите верьте, хотите нет, но находится баня... на кухне! В объявлении сказано, что баня нагревается за 15-20 минут, а оставшееся после мытья тепло можно, открыв дверь, использовать для обогрева квартиры. Очень практично!