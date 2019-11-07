Фото: не смотрите на дом, загляните в квартиру!

В Ээсмяэ волости Сауэ продается двухкомнатная квартира, которая выделяется среди других предложений тем, что предприимчивый собственник умудрился разместить на небольшой площади... баню, пишет Postimees.
В принципе, в этом нет ничего особенного: баня как баня - работает на электричестве, но хотите верьте, хотите нет, но находится баня... на кухне! В объявлении сказано, что баня нагревается за 15-20 минут, а оставшееся после мытья тепло можно, открыв дверь, использовать для обогрева квартиры. Очень практично!
Квартира находится на первом этаже, окна выходят на обе стороны дома. Коммунальные платежи сводятся к оплате воды и электричества.
Квартира в хорошем состоянии, хотя недавно в ней были установлены пластиковые окна и положен ламинат. Кроме бани имеется полноценный санузел с душевой кабиной. Вода нагревается электробойлером.
Площадь квартиры почти 40 квадратных метров. В цену входят также кладовка в подвале и сарай во дворе.
Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE.