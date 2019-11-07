Между Эстонией и Латвией откроется паромное сообщение

Об этом стороны договорились в среду на состоявшемся в Риге совместном заседании эстонско-латвийской межправительственной комиссии.

«Это значит, что неформальная группа экспертов начнет подготовку к открытию паромной линии. Принявший во встрече участие представитель волостной управы Сааремаа заверил, что в его волости интерес к открытию паромной переправы с Латвией по-прежнему есть и в ближайшее время они подготовят более точную программу действий», - сообщил BNS министр по делам государственного управления Яак Ааб.

Вслед за тем волостная управа Сааремаа планирует организовать информационный день для возможных операторов линии, чтобы повысить их осведомленность о возможностях линии, в том числе, о повышении туристической привлекательности региона.

Участники заседания договорились также, что в следующем году Эстония и Латвия совместно разработают меры по повышению эффективности оказания услуг здравоохранения жителям своих стран за рубежом, картографируют возможности трансграничного железнодорожного сообщения на линии Таллинн-Рига, уточнят, какие из дорог, пересекающих общую границу двух стран, нуждаются в реконструкции, договорятся о координации и процедурах проведения трансграничных спасательных операций.

Стороны договорились еще, что Эстония и Латвия продолжат готовить введение единой системы залоговой упаковки и что специалисты двух стран в области геодезии разработают необходимую базу данных о приграничной территории Эстонии и Латвии.

«На совместном заседании мы договорились, что эти же темы будут включены и в повестку дня комиссии в следующем году. Подготовкой решения уже конкретных проблем займутся неформальные рабочие группы, действующие при межправительственной комиссии», - пояснил Ааб.