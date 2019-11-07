Посреди океана: мы достигли пустыни

По словам морского биолога Калле Олли, мы достигли атлантической пустыни – ни одного живого существа на протяжении многих дней. Зато с нами величественные горы волн и солнце вперемежку со шквалами грозы и дождя. Мы только что прошли самый долгий пока этап путешествия под гигантским геннакером с максимальной скоростью в 12 узлов. Температура воды – выше 30 градусов. Когда волна позволяет опустить трап, мы купаемся. Команда читает, печет хлеб, ведет умные беседы, умеренно романтична и в хорошей форме. Предстоит пересечение экватора, видели корону и усы Нептуна.