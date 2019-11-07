Отмена рейса в Таллинн влетит в копеечку: авиакомпания должна выплатить пассажирам тысячи евро

Судебное разбирательство длилось семь месяцев и 7 ноября Харьюский уездный суд решил, что airBaltic должна выплатить 26 клиентам компенсации на сумму 10 400 евро. Компенсацию клиенты получат за отмененный 5 ноября прошлого года рейс Тбилиси-Рига-Таллинн: часть Тбилиси-Рига прошла в соответствии с планом, а вылет в Таллинн был отменен.

Речь идет о прецедентном случае, поскольку, согласно решению суда, airBaltic должна компенсировать клиентам не только отмененный перелет Рига-Таллинн, но и учитывать стоимость всей забронированной поездки.

«В отношении пассажиров задержанных рейсов Европейский суд отметил, что компенсация должна выплачиваться за весь маршрут, то есть при расчете размере компенсации расстояние учитывается от первого места отправления до последнего места назначения, а не только расстояние задержанного полета. Ранее Европейский суд не рассматривал подобные жалобы в отношении отмененных полетов», - говорится в пресс-сообщении Flagito. Но Европейский суд постановил, что следует обращаться наравне с пассажирами задержанных и отмененных рейсов, и это касается не только права на компенсацию, но и размера этой компенсации.

«В будущем, ссылая на конкретное судебное решение, можно будет быстрее и в правильных размерах требовать компенсацию, и не бояться возражений авиакомпании», - отметил член правления Flagito Сандер Потисепп.