В отправленной из Эстонии посылке нашли килограммы метамфетамина

Наркотики обнаружила служебная собака Астерикс, внимание которой привлекла посылка, в которой, согласно надписям, должен был быть фильтр для воды в бассейне, пишет Postimees со ссылкой на Frontera Seca News.

По словам руководителя по коммуникациям Senad Франциско Аяла, агенты обнаружили посылку с наркотиками две недели назад. В среду было начато уголовное производство.

Аяла отмечает, что наркотики, видимо, предназначались для распространения в Парагвае. Посылка была отправлена на один из адресов в Сьюдад-дель-Эсте.