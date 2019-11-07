В отправленной из Эстонии посылке нашли килограммы метамфетамина

Агенты Национального управления Парагвая по борьбе с наркотиками (Senad) в конце октября обнаружили в аэропорту Луке в отправленной из Эстонии посылке 3,59 килограмма метамфетамина.
Наркотики обнаружила служебная собака Астерикс, внимание которой привлекла посылка, в которой, согласно надписям, должен был быть фильтр для воды в бассейне, пишет Postimees со ссылкой на Frontera Seca News.
По словам руководителя по коммуникациям Senad Франциско Аяла, агенты обнаружили посылку с наркотиками две недели назад. В среду было начато уголовное производство.
Аяла отмечает, что наркотики, видимо, предназначались для распространения в Парагвае. Посылка была отправлена на один из адресов в Сьюдад-дель-Эсте.
Очевидно, что преступники собирались сделать из метамфетамина таблетки экстази. Из этого количества можно было сделать около 6000 таблеток экстази, уличная стоимость в Парагвае которых составляет 900 000 долларов США.