Сегодня Маарду отмечает 28-ю годовщину получения статуса самоуправления

По случаю знаменательной даты в Маардуском центре досуга сегодня состоится торжественный концерт и прием, в ходе которого маардусцам, внесшим большой вклад в жизнь и развитие города, будут вручены десять благодарственных грамот и три знака почета.

Документ, утверждающий Маарду самостоятельным городом. ФОТО: Maardu linnavalitsus

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, дорога длинной в 28 лет означает прежде всего большую работу по благоустройству и развитию города. «За это время Маарду доказал свою способность развиваться, экономно вести хозяйство и быть жизнеспособным. Это потребовало большой работы нескольких поколений маардусцев и целенаправленной деятельности городской власти. Понадобилось не одно десятилетие, прежде чем Маарду превратился в современный, ухоженный и красивый город, для жителей которого созданы все возможности для комфортной и безопасной жизни», – убежден мэр.

«Наш город растет и развивается, привлекая новых жителей. Маарду сохраняет старые и приобретает новые культурные традиции, а также делится накопленным опытом с другими самоуправлениями. В нашем городе можно получить хорошее образование и сделать спортивную карьеру; в городе живет, учится и работает талантливая молодежь, на которую мы возлагаем большие надежды», – добавил Архипов.

«За неоценимый вклад в развитие нашего самоуправления хочу поблагодарить всех жителей Маарду, чья судьба неотделима от судьбы города. Я говорю спасибо почетным гражданам нашего Маарду, которые внесли огромный вклад в становление и развитие нашего города. Я благодарю представителей общественных организаций и добровольцев за их важные инициативы и добрые дела. Я благодарю за добросовестный и ответственный труд сотрудников муниципальных учреждений, работников маардуских предприятий, а также всех, кто трудился и трудится на благо нашего города. Добра всем, здоровья, благополучия! С Днем самоуправления Маарду всех вас!», – произнес мэр.