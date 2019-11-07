Эмоциональный бизнес: когда лучше всего продавать недвижимость?

Примерно так же, как поэт, думает основатель и член правления фирмы Domus Real Estate Рауль Рейно. По его мнению, вопрос заключается не столько в том, когда продавать, но в том, когда лучше всего покупать.

Были времена, когда все банки работали с риэлторскими фирмами, а затем возникли большие разногласия по поводу того, кто начнет свою кампанию в апреле-мае, а кто в сентябре-октябре. Эти месяцы, по словам Рейно, обычно считаются очень хорошими периодами. Да и по словам Ингмара Саксинга, члена правления LVM Kinnisvara, наиболее активные периоды продаж обычно бывают ранней весной и поздней осенью.

«В феврале низкая активность сделок обусловлена ​​сокращением числа рабочих дней, а летние месяцы - теплой погодой, когда люди больше отдыхают и путешествуют», - перечислил причины руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

«В то же время, для продавца это также означает, что конкуренция становится более жесткой, а количество предложений увеличивается, поэтому покупатели могут поддаться искушению осмотреть большее количество объектов недвижимости, чем этого достаточно для принятия окончательного решения», - добавил Рейно.

Однако Рейно считает, что нет смысла обобщать. Понятно, что некоторые объекты выгоднее продавать зимой, а другие - весной или летом.