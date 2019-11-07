Эмоциональный бизнес: когда лучше всего продавать недвижимость?

«Нет ни лучших, ни худших времен. Есть лишь время, когда мы живем», цитирует Postimees стихотворение поэта Артура Алликсаара. На рынке недвижимости происходит то же самое.
Примерно так же, как поэт, думает основатель и член правления фирмы Domus Real Estate Рауль Рейно. По его мнению, вопрос заключается не столько в том, когда продавать, но в том, когда лучше всего покупать.
Были времена, когда все банки работали с риэлторскими фирмами, а затем возникли большие разногласия по поводу того, кто начнет свою кампанию в апреле-мае, а кто в сентябре-октябре. Эти месяцы, по словам Рейно, обычно считаются очень хорошими периодами. Да и по словам Ингмара Саксинга, члена правления LVM Kinnisvara, наиболее активные периоды продаж обычно бывают ранней весной и поздней осенью.
«В феврале низкая активность сделок обусловлена сокращением числа рабочих дней, а летние месяцы - теплой погодой, когда люди больше отдыхают и путешествуют», - перечислил причины руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
«В то же время, для продавца это также означает, что конкуренция становится более жесткой, а количество предложений увеличивается, поэтому покупатели могут поддаться искушению осмотреть большее количество объектов недвижимости, чем этого достаточно для принятия окончательного решения», - добавил Рейно.
Однако Рейно считает, что нет смысла обобщать. Понятно, что некоторые объекты выгоднее продавать зимой, а другие - весной или летом.
«Если вы хотите продать небольшую дачу с большим плодоносящим садом и журчащим на участке ручьем, лучшее время продавать - когда можно показать покупателям всю красоту вашего объекта. Продажа недвижимости - это эмоциональный бизнес, и лучшее время для продажи - когда вы можете наилучшим образом продемонстрировать все преимущества вашей собственности», - подчеркнул он