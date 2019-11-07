Чт, 7.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
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  • Фото: вот так выглядят самые дешевые квартиры в Таллинне, выставленные на продажу

Фото: вот так выглядят самые дешевые квартиры в Таллинне, выставленные на продажу

ФОТО: KV.EE

На столичном рынке недвижимости представлены не только квартиры класса люкс. Можно купить и очень скромное жилье, если оно соответствует потребностям и кошельку покупателя, пишет Postimees

1. Реновированная однокомнатная квартира в Пыхья-Таллинне, цена 17 800 евро

ФОТО: KV.EE

Самая дешевая квартира в столице - это, в сущности, комната в общежитии. Туалет с душем - один на три квартиры. 

2. Реновированная однокомнатная квартира в Пыхья-Таллинне, цена 19 800 евро 

ФОТО: KV.EE

Светлая и теплая комната с кухонным уголком и холодильником тоже находится в доме общежитского типа. 

3. Однокомнатная квартира все там же, в Пыхья-Таллинне, цена 21 000 евро

ФОТО: KV.EE

Комната недавно отремонтирована, новая проводка и свой электросчетчик. Кухня и туалет - в общем коридоре. 

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