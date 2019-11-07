Фото: вот так выглядят самые дешевые квартиры в Таллинне, выставленные на продажу

На столичном рынке недвижимости представлены не только квартиры класса люкс. Можно купить и очень скромное жилье, если оно соответствует потребностям и кошельку покупателя, пишет Postimees.
Самая дешевая квартира в столице - это, в сущности, комната в общежитии. Туалет с душем - один на три квартиры.
Светлая и теплая комната с кухонным уголком и холодильником тоже находится в доме общежитского типа.
Комната недавно отремонтирована, новая проводка и свой электросчетчик. Кухня и туалет - в общем коридоре.