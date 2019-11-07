Правительство одобрило налоговые льготы

Если эстонский пенсионер получает в год, к примеру, 6000 евро от Эстонии, а также 18 000 евро пенсии от Финляндии, то есть 75 процентов от облагаемого налогом дохода приходит из-за границы, а 25 процентов из Эстонии, то по действующему закону пенсионер может освободить от налогов 25 процентов от отчислений в Эстонии, так что сейчас его не облагаемый налогом доход в год составляет 167 евро, сообщили в Министерстве финансов.

В результате изменений на данном примере не облагаемый налогом доход пенсионера вырастет до 667 евро в год. Такую возможность можно будет использовать со следующего года.

Также налоговые послабления коснутся многодетных семей. Дополнительный не облагаемый налогом доход вырастет после рождения третьего ребенка на 100 евро в месяц. И налоговая льгота не уменьшится, если ребенок будет получать пособие по потере кормильца или кормильца, получавшего народную пенсию.