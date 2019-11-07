Фото: пожилая дама так припарковалась возле магазина, что вызвала негодование у полиции и других водителей

Белый Microcar стоял в неположенном месте перед входом в торговый центр более получаса. Кто-то от руки написал на бумаге «ты полный болван» и положил листок под дворники. Хейно Таниярв, который на фургоне привез товар в магазин, пытался с грузом в сотню килограммов как-то миновать микромобиль. Полицейский ждал владельца возле микромобиля.

Другие участники дорожного движения оставили послание для неправильно припарковавшегося водителя. ФОТО: Vladislav Musakko

Полицейский сказал, что ждет владельца Microcar уже почти полчаса. Поскольку неправильная парковка была заснята на камеру видеонаблюдения, приметы водителя были известны — пожилая дама в белой куртке и розовой шапке. Администратор Kroonikeskus в итоге нашел водителя в торговом центре.

Дама была удивлена: что не так? Она сказала, что не заметила запрещающего остановку знака, поскольку у нее слабые очки. На вопрос, почему ее микромобиль припаркован под другим углом от остальных машин, Рита ответить не смогла.

Полицейский направил Риту вместе с ее Microcar на подземную парковку т/ц, где пожилая дама выслушала от него лекцию. Также полицейский установил, что она трезва.

За неправильную парковку Рите был выписан штраф.

Дама признала, что у нее нет водительских прав, но для управления микромобилем взрослому человеку, согласно Закону о дорожном движении, и не нужны права.

В конце сентября с таким же белым Microcar произошло небольшое ДТП в Раквере возле магазина Lilleoru, но Рита говорит, что не была участником этой аварии и на этом автомобиле ездит только она. «Конечно, это была не я, - сказала она Virumaa Teataja. - Мой автомобиль попадал в ДТП, но это в меня въехали сзади».

В дальнейшем Рита пообещала быть внимательнее на дороге и не нарушать ПДД. «Теперь у меня есть новые очки», - добавила она.