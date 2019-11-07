В Балтийском море нашли сотни бутылок с алкоголем времен Первой мировой войны

Команда шведских экспертов в Балтийском море в остове затонувшего во время Первой мировой войны корабля нашла сотни бутылок с алкогольными напитками, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на AFP.
Специализирующаяся на поднятии алкоголя с остовов корабля команда Ocean X сообщила, что проверит, можно ли употреблять напиток, найденный в грузе, который более ста лет назад планировалось доставить в Россию.
22 октября группа доставила на берег 600 бутылок коньяка и 300 бутылок фруктовой наливки Benedictine. Напитки были найдены в остове потопленного в 1917 году немецкой подлодкой шведского парохода Kyros.
Коньяк, произведенный прекратившей уже деятельность компанией De Haartman, и Benedictine проверят в лаборатории.
Руководитель экспедиции Петер Линдберг сказал, что Балтийское море подходит для сохранения напитков такого вида, так как оно темное и очень холодное.
Kyros отправился в путь из Швеции в Петроград (сейчас Санкт-Петербург) 19 мая 1917 года. Так как Россия по-прежнему находилась в состоянии войны с Немецкой империей, 50 ящиков с французским коньяком и 15 ящиков с ликером из Франции были посланы кораблем нейтральной страны Швеции. Получателем груза был император Николай II.
В пути пароход перехватила немецкая подлодка UC-58. Груз алкоголя посчитался контрабандой, поэтому согласно законам военного времени экипажу Kyros позволили пересесть на другой корабль, а пароход с дорогими напитками затопили.
Остов судна был найден еще в 1999 году, однако тогда поднять груз на поверхность было слишком опасно. Прошло несколько лет, пока остов освободили от рыболовных сетей, чтобы водолазы могли проверить корабль.
Спустя несколько лет подготовки команды, в которую вошли эксперты из Швеции и Исландии, было решено поднять напитки, используя роботов.
Команда Линдберга оптимистично настроена по поводу состояния бутылок, так как между пробкой и напитком сохранился слой воздуха и многие бутылки запечатаны слоем воска.