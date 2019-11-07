Опасный инцидент в Таллинне: мужчина угрожал убить соцработника

«К сожалению, один из работников нашей районной управы сегодня вынужден был испытать страх за свою жизнь, когда пришедший на прием, очевидно, пьяный мужчина угрожал его убить, - сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. - Поскольку звонок в полицию отпугнул угрожавшего, до физического контакта дело не дошло, но человек находится в шоке».

Лаатс подчеркнул, что к безопасности работников относятся очень серьезно и в районной управе действует современная система безопасности. «Конечно, мы не хотим обслуживать жителей района из-за защитного стекла, но сегодняшний инцидент дает основание этот вариант серьезно взвесить. Мне очень жаль, что призванный помогать людям работник районной управы вынужден был пережить подобную ситуацию. Это действительно бессовестно нападать на того, кто пытается протянуть тебе руку помощи».

Лаатс заверил, что из-за сегодняшнего инцидента районная управа пересмотрит меры безопасности и при необходимости найдет дополнительные способы обеспечить безопасность сотрудников.