Мужчина пытался ввезти из Эстонии в Россию 45 кг взбитых сливок

Возвращаясь из Эстонии в Россию на своем автомобиле через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород, житель Санкт-Петербурга заявил, что не имеет в своем багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию. Но во время прохождения таможенного контроля выяснилось, что в двух сумках у него находится почти 45 килограммов взбитых сливок (132 упаковки), передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.