Чт, 7.11.2019
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Мужчина пытался ввезти из Эстонии в Россию 45 кг взбитых сливок

Граница.

ФОТО: Ирина Токарева

Житель Санкт-Петербурга пытался провезти в Россию из Эстонии 45 килограммов взбитых сливок.

Возвращаясь из Эстонии в Россию на своем автомобиле через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород, житель Санкт-Петербурга заявил, что не имеет в своем багаже товаров, подлежащих  таможенному декларированию. Но во время прохождения  таможенного контроля выяснилось, что в двух сумках у него находится почти 45 килограммов взбитых сливок (132 упаковки), передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Объясняя ситуацию, гражданин пояснил, что везет продукт для личного использования, а точнее для всей своей семьи.

За подобное правонарушение в России предусмотрена административная ответственность сразу по двум статьям.

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