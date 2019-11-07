Закрытие отменяется: обанкротившийся в Таллинне ресторан перешел в руки бывшего работника

Первый в Эстонии ресторан хот-догов был открыт на перекрестке Фальги-теэ и Тоомпуйестеэ пять лет назад.

В сентябре этого года популярное место общественного питания неожиданно закрылось, поскольку фирма Hot Dog OÜ оказалась в трудном положении.

Фирма принадлежит давно занимающемуся бизнесом в Эстонии финну Пентти Юхани Нокелину. Он сказал, что ресторан долгое время приносил убытки. «Это извечная беда эстонских ресторанов. Летом все хорошо, а остальные восемь-девять месяцев очень тяжело», - объяснил Нокелин.

У Hot Dog OÜ долги как перед партнерами, так и государством. На данный момент, согласно данным базы Krediidiinfo, долг по налогам более 20 000 евро. Плюс с прошлого года убыток в почти 60 000 евро. По словам Нокелина, больше всего потерял он сам, поскольку годами переплачивал за этот ресторан.

В сентября началась ликвидация Hot Dog OÜ и в конце октября в Харьюский уездный суд поступило заявление о банкротстве. Был назначен временный управляющий в деле о банкротстве, и активы фирмы больше не могли использоваться без разрешения.

В игру вступает бывший работник

Закрытие известного места общественного питания не умещалось в голове у бывшего сотрудника фирмы, который попросил сохранить анонимность. Через свою фирму он получил руководство над Hotokas, а в конце октября разрешение на деятельность в качестве места общественного питания.

«Посчитали, что у Hotokas есть потенциал и месторасположения хорошее, поэтому решили продолжить развитие места общественного питания, - сказал новый руководитель. - В первое время будет тяжело, поскольку расходы большие. Также к нам скептически относятся поставщики и партнеры, которые не получили денег от предыдущего владельца», - отметил он. Но подробнее комментировать деятельность Нокелина не захотел.

«Решили рискнуть и попробовать. Надеемся, что все будет хорошо», - сказал он. Одним из шагов станет внесение разнообразия в меню Hotokas: помимо хот-догов, будут предлагать и другие блюда, например, супы, второе и пирожные.