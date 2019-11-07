Минимальную зарплату иностранцам в Эстонии хотят повысить в полтора раза

Глава МВД Март Хельме хочет, чтобы в Эстонии повысили минимальную зарплату для иностранцев в полтора раза, чтобы избавить рынок труда от низкоквалифицированной рабочей силы.
"Мы не хотим, чтобы в Эстонию приезжали люди, которые делают самую дешевую работу. А хотим, чтобы приезжали люди, которые имеют высокую квалификацию. Мы хотим, чтобы им платили полторы средней зарплаты Эстонии", - сказал "Актуальной камере" министр внутренних дел Март Хельме, передает rus.err.ee.
По оценке Союза работодателей, это лишь навредит Эстонии в свете острого дефицита работников и демографических проблем.