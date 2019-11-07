Минимальную зарплату иностранцам в Эстонии хотят повысить в полтора раза

"Мы не хотим, чтобы в Эстонию приезжали люди, которые делают самую дешевую работу. А хотим, чтобы приезжали люди, которые имеют высокую квалификацию. Мы хотим, чтобы им платили полторы средней зарплаты Эстонии", - сказал "Актуальной камере" министр внутренних дел Март Хельме, передает rus.err.ee.