Советник EKRE: об отставке Марта Ярвика говорить еще рано

"Правительство выполняет свою работу, а оппозиция — свою, и сегодня Ярвик, конечно, в отставку не отправится", - сказал в четверг Мяэ BNS.

Председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Социал-демократической партии Индрек Саар призвали Ярвика до понедельника уйти в отставку. По словам Каллас, если Ярвик этого не сделает, Партия реформ начнет сбор подписей за выражение ему недоверия.

Пыхьяская окружная прокуратура в среду начала расследование нарушения ограничения на совершение действия, расследование касается советника министра сельской жизни Марта Ярвика - Урмаса Арумяэ, однако подозрение в совершении преступления пока еще никому не предъявлено, сообщает rus.err.ee.

Цель расследования - выяснить, нарушил ли адвокат Урмас Арумяэ закон, когда в качестве советника министра сельской жизни дал совет относительно деятельности Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), будучи в то же время защитником обвиняемого в деле, где PRIA выступает в роли потерпевшего, передает ERR.

"На данный момент подозрение в совершении преступления никому не предъявлено", - отметила ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск.