Советник EKRE: об отставке Марта Ярвика говорить еще рано

Председатели Партии реформ и Социал-демократической партии призвали члена Консервативной народной партии (EKRE) министра сельской жизни Марта Ярвика оставить свой пост, однако по словам советника фракции EKRE Аарне Мяэ, говорить об отставке еще рано.
"Правительство выполняет свою работу, а оппозиция — свою, и сегодня Ярвик, конечно, в отставку не отправится", - сказал в четверг Мяэ BNS.
Председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Социал-демократической партии Индрек Саар призвали Ярвика до понедельника уйти в отставку. По словам Каллас, если Ярвик этого не сделает, Партия реформ начнет сбор подписей за выражение ему недоверия.
Пыхьяская окружная прокуратура в среду начала расследование нарушения ограничения на совершение действия, расследование касается советника министра сельской жизни Марта Ярвика - Урмаса Арумяэ, однако подозрение в совершении преступления пока еще никому не предъявлено, сообщает rus.err.ee.
Цель расследования - выяснить, нарушил ли адвокат Урмас Арумяэ закон, когда в качестве советника министра сельской жизни дал совет относительно деятельности Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), будучи в то же время защитником обвиняемого в деле, где PRIA выступает в роли потерпевшего, передает ERR.
"На данный момент подозрение в совершении преступления никому не предъявлено", - отметила ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск.
В центре противостояния - одно из крупнейших за последнее время мошенничеств с европособиями, прокуратура предъявила подозрения восьми юридическим лицам, которые сознательно предоставляли PRIA ложные данные, чтобы получить большие инвестиции.