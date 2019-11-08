Ехавший задним ходом автомобиль на парковке сбил пешехода

Rus.Postimees.ee112Ехавший задним ходом автомобиль на парковке сбил пешехода 8 ноября 2019, 7:24Ехавший задним ходом автомобиль на парковке сбил пешеходаrus.postimees.ee Kiirabi toimetas abivajaja Pärnu haiglasse kontrolli.ФОТО: Urmas Luik/Pärnu PostimeesВ четверг, 7 ноября, в Локса произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба МВД.Инцидент имел место около 12.16 рядом с домом по адресу Пости, 2а.Выезжавший с парковочного места задним ходом автомобиль Volvo V60, за рулем которого был 48-летний мужчина, сбил 89-летнего пешехода.Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. volvo v60дтплоксапешеход