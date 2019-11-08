Пт, 8.11.2019
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  • Ехавший задним ходом автомобиль на парковке сбил пешехода

Ехавший задним ходом автомобиль на парковке сбил пешехода

Kiirabi toimetas abivajaja Pärnu haiglasse kontrolli.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В четверг, 7 ноября, в Локса произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент имел место около 12.16 рядом с домом по адресу Пости, 2а.

Выезжавший с парковочного места задним ходом автомобиль Volvo V60, за рулем которого был 48-летний мужчина, сбил 89-летнего пешехода.

Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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