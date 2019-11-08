Борец с допингом предрек России "самые серьезные санкции"

Хайо Зеппельт, журналист занимающийся расследованиями в сфере допинговых нарушений, выступил с заявлением, в котором указал, что Россию могут ждать в ближайшее время санкции со стороны Международного антидопингового агентства.
Журналист немецкого канала ARD в Твиттере заявил, что в российской саге о допинге, несмотря на заявления российской стороны еще рано ставить точку. По словам Зеппельта, в ближайшие дни в отношении российской стороны могут быть применены серьезные санкции. Зеппльт написал, что в деле о возможной манипуляции с базой данных РУСАДА появились новые отягчающие обстоятельства. В том случае, если подозрения новых нарушений подтвердятся, Россию могут отстранить от Олимпийских игр.
Зеппельт и ранее высказывал мнение, что российский спорт необходимо полностью изолировать от международных соревнований. Однако по словам представителей ВАДА, ответ на все интересующие Межународное антидопиноговое агенство был от России получен и решение о каких-либо санкциях в отношении России будет вынесено до конца текущего года.
ARD Doping Editorial Team: News re RUSADA compliance - confirmed by @wada_ama circles now: new „aggravating circumstances“ against RUS re alleged lab data manipulation. Strongest sanction recommendation (= Olympic ban option) expected if manipulation confirmed in next days— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) November 7, 2019