Борец с допингом предрек России "самые серьезные санкции"

Журналист немецкого канала ARD в Твиттере заявил, что в российской саге о допинге, несмотря на заявления российской стороны еще рано ставить точку. По словам Зеппельта, в ближайшие дни в отношении российской стороны могут быть применены серьезные санкции. Зеппльт написал, что в деле о возможной манипуляции с базой данных РУСАДА появились новые отягчающие обстоятельства. В том случае, если подозрения новых нарушений подтвердятся, Россию могут отстранить от Олимпийских игр.