Пт, 8.11.2019
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Борец с допингом предрек России "самые серьезные санкции"

Хайо Зеппельт.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Хайо Зеппельт, журналист занимающийся расследованиями в сфере допинговых нарушений, выступил с заявлением, в котором указал, что Россию могут ждать в ближайшее время санкции со стороны Международного антидопингового агентства.

Журналист немецкого канала ARD в Твиттере заявил, что в российской саге о допинге, несмотря на заявления российской стороны еще рано ставить точку. По словам Зеппельта, в ближайшие дни в отношении российской стороны могут быть применены серьезные санкции. Зеппльт написал, что в деле о возможной манипуляции с базой данных РУСАДА появились новые отягчающие обстоятельства. В том случае, если подозрения новых нарушений подтвердятся, Россию могут отстранить от Олимпийских игр.

Зеппельт и ранее высказывал мнение, что российский спорт необходимо полностью изолировать от международных соревнований. Однако по словам представителей ВАДА, ответ на все интересующие Межународное антидопиноговое агенство был от России получен и решение о каких-либо санкциях в отношении России будет вынесено до конца текущего года.

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