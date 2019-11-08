Многие страны ЕС выступают за введение авианалога

Министры финансов Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Швеции призвали ЕС принять новые меры в сфере авиации, хотя прямо не потребовали введения экологического налога.

Инициированное Нидерландами соглашение также подписали Бельгия, Болгария и Дания.

В Еврокомиссии заявили, что если бы мировая авиация была страной, то по уровню загрязнения атмосферы она бы вошла в топ-10.

Если инициативу на уровне ЕС принять не удастся, Нидерланды намерены ввести налог на авиацию в одностороннем порядке с 2021 года. Германия также заявила о желании установить налог для авиационной промышленности.

Страны с развитым туристическим сектором, такие как Испания и Греция, опасаются, что такие меры нанесут удар по дешевым авиаперелетам.

Тем не менее, перспектива принятия общеевропейского налога вызывает сомнения, потому что многие члены ЕС считают, что налоги должны вводиться на национальном уровне.