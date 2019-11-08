Многие страны ЕС выступают за введение авианалога

Девять стран-членов ЕС объединили усилия, чтобы добиться принятия новых мер по снижению атмосферных выбросов в авиационном секторе, пишет Postimees.
Министры финансов Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Швеции призвали ЕС принять новые меры в сфере авиации, хотя прямо не потребовали введения экологического налога.
Инициированное Нидерландами соглашение также подписали Бельгия, Болгария и Дания.
В Еврокомиссии заявили, что если бы мировая авиация была страной, то по уровню загрязнения атмосферы она бы вошла в топ-10.
Если инициативу на уровне ЕС принять не удастся, Нидерланды намерены ввести налог на авиацию в одностороннем порядке с 2021 года. Германия также заявила о желании установить налог для авиационной промышленности.
Страны с развитым туристическим сектором, такие как Испания и Греция, опасаются, что такие меры нанесут удар по дешевым авиаперелетам.
Тем не менее, перспектива принятия общеевропейского налога вызывает сомнения, потому что многие члены ЕС считают, что налоги должны вводиться на национальном уровне.
По оценке ЕС, в 2020 году объем вредных выбросов в атмосферу, приходящихся на долю авиации, будет на 70 процентов больше, чем в 2005-м.