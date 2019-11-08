Пт, 8.11.2019
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Сборная России представила форму на Евро-2020

Презентация формы сборной России для Евро-2020

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Сборная России представила домашнюю форму, в которой сыграет на Евро-2020, передает Sports.ru.

В презентации приняли участие Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук, а также Юрий Дудь.

Техническим спонсором национальной команды является компания adidas. 

Cборная России досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Однако дизайн формы не понравился болельщикам: только девять процентов пользователей портала заявили, что форма им нравится, 40 процентов назвали форму "так себе", а 51 процент заявили, что форма сборной России на Евро-2020 "никуда не годится".

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