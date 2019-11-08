Сборная России представила форму на Евро-2020

Мы – сборная разных. Вместе от края до края. Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball . В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp

Однако дизайн формы не понравился болельщикам: только девять процентов пользователей портала заявили, что форма им нравится, 40 процентов назвали форму "так себе", а 51 процент заявили, что форма сборной России на Евро-2020 "никуда не годится".