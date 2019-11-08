Сборная России представила форму на Евро-2020

В презентации приняли участие Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук, а также Юрий Дудь.
Техническим спонсором национальной команды является компания adidas.
Cборная России досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы.
Мы – сборная разных. Вместе от края до края.— Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019
Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp
Однако дизайн формы не понравился болельщикам: только девять процентов пользователей портала заявили, что форма им нравится, 40 процентов назвали форму "так себе", а 51 процент заявили, что форма сборной России на Евро-2020 "никуда не годится".