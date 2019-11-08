Трамп выплатит два миллиона долларов за незаконную деятельность благотворительного фонда

В список некоммерческих организаций, которые получат от Трампа эту компенсацию, входит, в частности, Мемориальный музей Холокоста. Между данными НКО также будут распределены остаточные ликвидные активы ликвидированного фонда Трампа, стоимость которых составляет примерно 1,8 млн долларов.

Иск к Трампу в 2018 году подала генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд, передает "Интерфакс". В нем утверждалось, что президент США и трое его детей нарушили закон о финансировании избирательных кампаний: злоупотребив льготными налоговыми условиями для благотворительных фондов, они использовали Trump Foundation как "чековую книжку" для обслуживания президентской кампании Трампа.

В иске отмечалось, что нынешний президент США использовал благотворительные средства фонда, чтобы гасить свои юридические обязательства, продвигать гостиницы и другой бизнес, а также приобретать личные вещи.

Одним из главных пунктов обвинения был связан со сбором средств для фонда Трампа в Айове в январе 2016 года, которые были использованы на финансирование его избирательной кампании.

Судья Саллиэнн Скарпулла, однако, не полностью удовлетворил требования обвинения: генпрокурор Нью-Йорка требовала запретить Трампу и его детям состоять в совете директоров любых НКО в Нью-Йорке и настаивала на выплате 2,8 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.

Трампа также обвиняли в том, что в 2013 году он через свой фонд совершил незаконную денежную выплату прокурору штата Флорида Пэм Бонди, собиравшейся открыть дело против организации под названием "Университет Трампа". Противники миллиардера сочли данную выплату взяткой в обмен на отказ от инициирования расследования. Трамп, впрочем, назвал это добровольным пожертвованием на политические нужды.

В декабре прошлого года Трамп после судебного разбирательства согласился закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation. Иск прокуратуры он назвал "политически мотивированным". Президент США также назвал себя "возможно, единственным человеком в истории, который отдал на благотворительность 19 млн долларов и был атакован политическими хакерами из Нью-Йорка".