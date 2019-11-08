ЦСКА и "Краснодар" сохранили шансы на плей-офф Лиги Европы, "Манчестер Юнайтед" пробился в еврокубковую весну

В матче четвертого тура Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» на выезде (0:0). Армейцы, которые в первых трех матчах потерпели три поражения, получили первое очко, но по-прежнему идут последними в группе. Лидирует в группе H с 10 очками «Эспаньол», разгромивший «Лудогорец» (6:0) и досрочно обеспечивший себе выход в плей-офф. Болгарская команда с шестью очками осталась на второй позиции, «Ференцварош» с пятью очками – третий. У ЦСКА остаются шансы выйти в плей-офф со второго места. Для этого команде Виктора Гончаренко нужно в оставшихся двух матчах обыгрывать «Эспаньол» и «Лудогорец», причем в игре с болгарской командой необходима победа минимум с разницей в четыре мяча, так как в первом матче армейцы проиграли 1:5. Однако если «Ференцварош» в своих оставшихся матчах одержит хотя бы одну победу, ЦСКА лишится шансов на выход в 1/16 финала вне зависимости от своих результатов, передает Sports.ru.

Игра в Будапеште была омрачена потасовками болельщиков ЦСКА и "Ференцвароша", которые состоялись как на стадионе, так и за его пределами. Кроме россиян и венгров, по сообщениям СМИ, в драках приняли участия фанаты из Польши, Сербии и Болгарии.

Зато свои шансы на плей-офф Лиги Европы увеличил "Краснодар", обыграв дома 3:1 турецкий "Трабзонспор". "Быки" набрали шесть очков после четырех матчей и уступают "Хетафе", который проиграл "Базелю" 1:2 по дополнительным показателям. Краснодарцам в групповом этапе Лиги Европы осталось провести две встречи с "Базелем" и "Хетафе".

Однако неудачная неделя российских клубов в Европе (два поражения, победа и ничья) еще больше осложнило борьбу с Португалией за шестую строчку еврокубкового рейтинга УЕФА. Португалия после еврокубковой недели оторвалась от России еще на полбалла и теперь опережает Россию на 1,5 балла.