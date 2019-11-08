В НХЛ состоялся русский вечер, Овечкин вошел в топ-40 бомбардиров НХЛ всех времен

Артемий Панарин и Павел Бучневич продлили свои результативные серии за "Рейнджерс" в матче против "Каролины", окончившийся победой нью-йоркцев 4:2. Оба хоккеиста забили по голу, Панарин открыл счет в матче, Бучневич провел третью шайбу "Рейнджеров", и отдали по голевому пасу партнерам. Результативная серия Панарина насчитывает уже семь матчей, а всего в активе россиянина 16 очков (8+8) после 14 игр. Павел Бучневич был признан второй звездой встречи.

В матче "Вашингтона" и "Флориды" (4:5) также блеснули россияне: Евгений Кузнецов ("Вашингтон) сделал ассистентский хет-трик, а Александр Овечкин забросил две шайбы, сделал результативную передачу и был признан второй звездой встречи. Россиянин набрал 1233-е (671+562) очко в чемпионатах НХЛ и вышел на 39-е место в истории, обойдя Фила Хаусли (1232) и сравнявшись с Сидни Кросби («Питтсбург»). 38-ю позицию в списке занимает Петер Штястны – 1239 баллов. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (2857). В 17 играх текущего сезона на счету Овечкина 22 (13+9) балла. В составе "Кэпиталз" отличился ассистом и защитник Дмитрий Орлов. У проигравших два очка, гол плюс передача, на счету Евгения Дадонова.

Гол и передачу, а также звание второй звезды матча, заработал и Евгений Малкин в матче "Питтсбурга" с "Айлендерс" (3:4). Россиянин после возвращения на лед после травмы набрал три очка в двух встречах.

Передача Ивана Проворова помогла "Филадельфии" обыграть дома "Монреаль" 3:2. Артем Анисимов прервал голевую засуху в матче его "Оттавы" против "Лос-Анджелеса" (3:2 ОТ), Никита Зайцев ("Оттава") ассистировал Энтони Дюклеру, а передача Ильи Ковальчука помогла Тайлеру Тоффоли и "Лос-Анджелесу" перевести матч в овертайм. Первая передача в сезоне нападающего "Аризоны" Ильи Любушкина не помогла его команде одолеть дома "Коламбус", 2:3, а в голевой феерии "Колорадо" и "Нэшвилла" (9:4), принял участие Владислав Каменев, сделавший ассист во втором матче подряд. Российский форвард ассистировал в пятой шайбе "Колорадо" Андре Бураковски.

Никита Гусев в матче "Нью-Джерси" против "Калгари" вывел вперед свою команду на 25-й минуте матча, сделав счет 2:1, но "Калгари" забросил четыре шайбы подряд и победил 5:2. Для Гусева шайба стала четвертой в 11 матчах за "Дьяволов".