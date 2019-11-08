Фото: вместо скучных обоев - вечное яркое Рождество

Мать троих детей, вынужденная сидеть дома, так как имеет диагноз "хроническая усталость", уже в августе захотела создать в доме праздничное настроение. Для этого она оклеила стены рождественской упаковочной бумагой.

ФОТО: Mercury Press & Media/Kerry Elsworth/Mercury Press/Scanpix

На все стены у нее ушло 18,2 метров оберточной бумаги, пишет thescottishsun.co.uk

ФОТО: Mercury Press & Media/Kerry Elsworth/Mercury Press/Scanpix