Пт, 8.11.2019
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Фото: вместо скучных обоев - вечное яркое Рождество

Inglise pereema kodu.

ФОТО: Mercury Press & Media/Kerry Elsworth/Mercury Press/Scanpix

В одной английской семье не хватало денег на обои, и мать семейства, обожающая Рождество, решила оклеить стены комнат оберточной бумагой, в которую обычно упаковывают рождественские подарки, пишет Postimees.

Мать троих детей, вынужденная сидеть дома, так как имеет диагноз "хроническая усталость", уже в августе захотела создать в доме праздничное настроение. Для этого она оклеила стены рождественской упаковочной бумагой.  

ФОТО: Mercury Press & Media/Kerry Elsworth/Mercury Press/Scanpix

На все стены у нее ушло 18,2 метров оберточной бумаги, пишет thescottishsun.co.uk

ФОТО: Mercury Press & Media/Kerry Elsworth/Mercury Press/Scanpix

«Пусть рождественская символика останется на наших стенах до января. Это так красиво! Кажется, что рождество близко, и настроение становится праздничным!» - говорит мать семейства.

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