Фото: вместо скучных обоев - вечное яркое Рождество

В одной английской семье не хватало денег на обои, и мать семейства, обожающая Рождество, решила оклеить стены комнат оберточной бумагой, в которую обычно упаковывают рождественские подарки, пишет Postimees.
Мать троих детей, вынужденная сидеть дома, так как имеет диагноз "хроническая усталость", уже в августе захотела создать в доме праздничное настроение. Для этого она оклеила стены рождественской упаковочной бумагой.
На все стены у нее ушло 18,2 метров оберточной бумаги, пишет thescottishsun.co.uk
«Пусть рождественская символика останется на наших стенах до января. Это так красиво! Кажется, что рождество близко, и настроение становится праздничным!» - говорит мать семейства.