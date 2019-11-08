ВАДА потратила на изучение российских допинговых нарушений семизначную сумму

«Думаю, что это около 8 миллионов, начиная от первого расследования», – заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице.

В ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было ограничено в правах.

В 2016 году были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В сентябре 2018 года исполком принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018-го, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.