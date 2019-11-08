Мартин Хельме не поддержал план строительства в Горхолле оперного зала

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) не поддерживает план строительства в столичном Горхолле оперного театра в том виде, в котором предложение было представлено в правительстве, сообщает Rus.ERR.
«Министр культуры выступил с этим предложением, но вопросов и неопределенности в отношении этого плана слишком много, чтобы решить что-то. Если хотят позитивно общаться на эту тему, можно сказать, что обсуждение продолжится. Если быть конкретными, то я в таком виде план не поддерживаю», - написал Хельме в социальной сети.
Вчера правительство решило, что в Горхолле можно построить оперный зал, но сначала будет заказана экспертиза, в ходе которой рассчитают модель такой организации, а также расходы на обслуживание и управление.