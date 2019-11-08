Молодых родителей могут заставить вернуть родительскую компенсацию, если работодатель не платит налоги

Прежде чем запланировать рождение ребенка, стоит проверить в регистре, нет ли у вашего работодателя долгов по налогам. Рассуждая о пополнении в семье, большая часть будущих родителей явно даже не задумывается о налоговых долгах, хотя предприятий, имеющих такие проблемы, в Эстонии более четырех тысяч. Живущая в Таллинне Кристийна (имя изменено) вместе со множеством собратьев по несчастью, из-за налоговых долгов работодателя может остаться без заслуженной родительской компенсации, пишет Postimees.
Если у предприятия есть налоговый долг, обычный работник даже не догадывается, что что-то не так. Работодатель может быть в долгу перед государством, но работникам он каждый месяц исправно платит зарплату. Ситуация для работника становится напряженной лишь тогда, когда он решит заняться планированием семьи. Если с его доходов государству не платили социальный налог, теоретически он рискует остаться без родительской компенсации.
А именно, в Законе о семейных компенсациях написано, что государство требует возврата родительской компенсации, «если являющийся основанием для расчета личный социальный налог изменился». В прошлом году из-за невыплаченного социального налога государство боролось с десятью получателями родительских компенсаций. Поскольку получения реального дохода Налогово-таможенный департамент установить не смог, всех их попросили вернуть родительскую компенсацию.
Если же предприятие корректно задекларировало социальный налог, но из-за проблем с платежеспособностью его не выплатили, получивший родительскую компенсацию работник может оказаться в беде.
«Нелепость заключается в том, что я как обычный человек ничего не могу сделать. Я ни в чем не виновата, я не врала по поводу налогов, но я являюсь тем, кто теперь может потерять деньги», - описала Кристийна возникшую ситуацию, которая вызывает у нее неуверенность в будущем.
Весной этого года Крийстина узнала, что у ее работодателя есть долги по налогам. Речь не идет о каком-то исключительном случае, поскольку имеющих налоговые долги предприятий в Эстонии 4252, и крупными должниками, чей долг превышает отметку в 100 000 евро, из них являются 242.
Родительскую компенсацию могут попросить вернуть
Поскольку Кристийна думала о пополнении в семье, сначала ее такая перспектива испугала. Она хорошо знала, что родительская компенсация – это одно из тех пособий, которое платят на основании поступившего государству социального налога. Она поспешила обратиться в Департамент социального страхования.
«Мне ответили, что родительская компенсация рассчитывается по задекларированному, а не выплаченному социальному налогу. Этот ответ меня успокоил, были и причины, по которым я хотела остаться у своего работодателя и дальше», - рассказала она. В какой-то момент этот вопрос вновь начал ее мучить, и через несколько месяцев тот же вопрос Департаменту социального страхования задал и муж Кристийны. На сей раз ответ оказался противоположным. В письме, конечно, также было сказано, что родительская компенсация рассчитывается на основании задекларированного, а не выплаченного социального налога, но было добавлено уточнение, в котором кроется неприятная заковыка.
«В случае если родительская компенсация назначена лишь на основании данных декларации, а информация о долгах по налогам поступит с опозданием, согласно Закону о семейных компенсациях, есть право потребовать вернуть переплаченную родительскую компенсацию», - говорилось в письме, которое получил из департамента муж Кристийны.
В том же законе говорится, что если в течение трех лет после получения родительской компенсации выяснится, что имеющиеся перед государством долги по налогам работодатель не погасил, государство может потребовать у человека вернуть родительскую компенсацию, выплаченную на основании доходов.
И хотя Крийстийне также объяснили, что, скорее всего, деньги назад все же требовать не станут и ее родительская компенсация рассчитывается с задекларированных налогов, по ее словам, покоя не дает знание того, что в течение трех лет такая возможность все же будет сохраняться.
Советник отдела компенсаций Департамента социального страхования Марьяна Лазаренков подтвердила, что налоговый долг работодателя действительно может повлиять на размер родительской компенсации работников, но, по ее словам, это скорее означает то, что сначала могут заплатить меньшую сумму, а позже, при поступлении налога, человеку сделают перерасчет.
«В случае если во время назначения родительской компенсации у работодателя имеются долги по налогам, может получиться так, что родительская компенсация назначается в меньшем объеме, чем человек мог бы быть в праве получить», - объяснила Лазаренков и добавила, что в таком случае департамент проверяет каждый случай по отдельности и обеспечивает человека тем, на что у него есть право. «Мы проверяем данные о социальном налоге задним числом в течение трех лет после завершения права на получение компенсации, а также делаем перерасчет родительской компенсации и выплачиваем недополученную сумму, если после назначения компенсации данные о социальном налоге изменились», - сказала она.
Но из судебных решений от 2017 и 2019 года, оказавшихся в распоряжении Postimees, выясняется, что прежде Департамент социального страхования все же требовал вернуть деньги по родительской компенсации. Это происходило в том случае, если позже выяснялось, что работодатель социальный налог задекларировал, но не заплатил.
Правда, в обоих случаях оказалось, что речь идет об умышленном сговоре работника и работодателя, но в решениях суда получил подтверждение факт, что в случае не поступления налогов Департамент социального страхования требует вернуть выплаченную родительскую компенсацию.
По словам присяжного адвоката адвокатского бюро Sorainen Кайдо Кюннапаса, который занимается долгами по налогам, у Кристийны и таких же, как она, в таком случае есть право выставить требование против своего работодателя.
По оценке Кюннапаса, это логично, что государство исходит из формально выплаченных сумм социального налога, когда начинает рассчитывать компенсацию. «В противном случае у мастеров махинаций вновь появляется возможность начать „зарабатывать“ на материнских зарплатах. У государства, конечно, есть возможность быть более солидарным и предусмотреть в случае неуплаты работодателем налогов дополнительную компенсацию вроде той, что платят в качестве компенсации в случае банкротства работодателя», - сказал Кюннапас и добавил, что вопросом является и то, как это финансировать. «Матери могли бы подумать и о том, чтобы подать иск с требованием о возмещении причиненного ущерба против своего работодателя, из-за которого они потеряли материнскую зарплату», - сказал он. Тут, правда, адвокат отметил, что если работодатели не заплатили налоги, то обычно у них нет денег и на выплату таких возмещений нанесенного ущерба.
«Это может привести к личной ответственности члена правления, но это длинный и тернистый путь», - признал он.
Работник может проверить сам
По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Кайи-Лийзы Табри, каждый работник может в открытых источниках проверить, имеются у его работодателя долги по налогам или нет. Нужно лишь внести регистрационный код предприятия, и выяснится, есть ли и в каких объемах долги у предприятия перед государством.
«Конечно, мы советует работкам проверять в e-maksuamet в рубрике «Minu sissetulekud» задекларированный социальный налог, на основании которого происходит расчет родительской компенсации. Также советуем это проверять еще на стадии планирования рождения ребенка», - подчеркнула Табри.
Если из полученных данных выясняется, что работодатель задекларировал лишь часть социального налога или вообще этого не сделал, то, прежде всего, Табри советует обратиться к работодателю и попросить исправить данные.
«Если достичь этой цели не получится, то в такой ситуации поможет, если вы свяжетесь с Налогово-таможенным департаментом и сообщите нам о возникшей ситуации», - добавила она.