Молодых родителей могут заставить вернуть родительскую компенсацию, если работодатель не платит налоги

И хотя Крийстийне также объяснили, что, скорее всего, деньги назад все же требовать не станут и ее родительская компенсация рассчитывается с задекларированных налогов, по ее словам, покоя не дает знание того, что в течение трех лет такая возможность все же будет сохраняться.

Советник отдела компенсаций Департамента социального страхования Марьяна Лазаренков подтвердила, что налоговый долг работодателя действительно может повлиять на размер родительской компенсации работников, но, по ее словам, это скорее означает то, что сначала могут заплатить меньшую сумму, а позже, при поступлении налога, человеку сделают перерасчет.

«В случае если во время назначения родительской компенсации у работодателя имеются долги по налогам, может получиться так, что родительская компенсация назначается в меньшем объеме, чем человек мог бы быть в праве получить», - объяснила Лазаренков и добавила, что в таком случае департамент проверяет каждый случай по отдельности и обеспечивает человека тем, на что у него есть право. «Мы проверяем данные о социальном налоге задним числом в течение трех лет после завершения права на получение компенсации, а также делаем перерасчет родительской компенсации и выплачиваем недополученную сумму, если после назначения компенсации данные о социальном налоге изменились», - сказала она.

Но из судебных решений от 2017 и 2019 года, оказавшихся в распоряжении Postimees, выясняется, что прежде Департамент социального страхования все же требовал вернуть деньги по родительской компенсации. Это происходило в том случае, если позже выяснялось, что работодатель социальный налог задекларировал, но не заплатил.

Правда, в обоих случаях оказалось, что речь идет об умышленном сговоре работника и работодателя, но в решениях суда получил подтверждение факт, что в случае не поступления налогов Департамент социального страхования требует вернуть выплаченную родительскую компенсацию.

По словам присяжного адвоката адвокатского бюро Sorainen Кайдо Кюннапаса, который занимается долгами по налогам, у Кристийны и таких же, как она, в таком случае есть право выставить требование против своего работодателя.

По оценке Кюннапаса, это логично, что государство исходит из формально выплаченных сумм социального налога, когда начинает рассчитывать компенсацию. «В противном случае у мастеров махинаций вновь появляется возможность начать „зарабатывать“ на материнских зарплатах. У государства, конечно, есть возможность быть более солидарным и предусмотреть в случае неуплаты работодателем налогов дополнительную компенсацию вроде той, что платят в качестве компенсации в случае банкротства работодателя», - сказал Кюннапас и добавил, что вопросом является и то, как это финансировать. «Матери могли бы подумать и о том, чтобы подать иск с требованием о возмещении причиненного ущерба против своего работодателя, из-за которого они потеряли материнскую зарплату», - сказал он. Тут, правда, адвокат отметил, что если работодатели не заплатили налоги, то обычно у них нет денег и на выплату таких возмещений нанесенного ущерба.

«Это может привести к личной ответственности члена правления, но это длинный и тернистый путь», - признал он.

Работник может проверить сам

По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Кайи-Лийзы Табри, каждый работник может в открытых источниках проверить, имеются у его работодателя долги по налогам или нет. Нужно лишь внести регистрационный код предприятия, и выяснится, есть ли и в каких объемах долги у предприятия перед государством.

«Конечно, мы советует работкам проверять в e-maksuamet в рубрике «Minu sissetulekud» задекларированный социальный налог, на основании которого происходит расчет родительской компенсации. Также советуем это проверять еще на стадии планирования рождения ребенка», - подчеркнула Табри.

Если из полученных данных выясняется, что работодатель задекларировал лишь часть социального налога или вообще этого не сделал, то, прежде всего, Табри советует обратиться к работодателю и попросить исправить данные.