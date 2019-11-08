Apple поможет купить жилье людям с низким достатком

В сообщении уточняется, что один миллиард долларов будет направлен в фонд строительства жилья для людей с низким и средним достатком. Еще столько же Apple выделит на помощь в оплате ипотеки при покупке первого дома.

Компания также потратит 300 млн долларов на выделение принадлежащих ей земельных участков для строительства доступного жилья. 150 млн долларов будут направлены на финансирование проектов по строительству в окрестностях Сан-Франциско. Наконец, еще 50 млн долларов Apple предоставит в качестве помощи бездомным.

«Доступное жилье означает стабильность и достоинство, возможность и гордость. Когда эти вещи выпадают из досягаемости для слишком многих, мы знаем, что курс, на котором мы находимся, неустойчив, и Apple стремится быть частью решения этой проблемы», – заявил глава Apple Тим Кук.