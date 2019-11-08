Apple поможет купить жилье людям с низким достатком

Компания Apple выделит 2,5 млрд долларов на борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии, где расположена штаб-квартира компании. Об этом сообщает Realty.newsru со ссылкой на блог Apple.
В сообщении уточняется, что один миллиард долларов будет направлен в фонд строительства жилья для людей с низким и средним достатком. Еще столько же Apple выделит на помощь в оплате ипотеки при покупке первого дома.
Компания также потратит 300 млн долларов на выделение принадлежащих ей земельных участков для строительства доступного жилья. 150 млн долларов будут направлены на финансирование проектов по строительству в окрестностях Сан-Франциско. Наконец, еще 50 млн долларов Apple предоставит в качестве помощи бездомным.
«Доступное жилье означает стабильность и достоинство, возможность и гордость. Когда эти вещи выпадают из досягаемости для слишком многих, мы знаем, что курс, на котором мы находимся, неустойчив, и Apple стремится быть частью решения этой проблемы», – заявил глава Apple Тим Кук.
Отметим, что Apple стала последней из крупнейших технологических компаний США, которая решила сделать вклад в борьбу с жилищным кризисом в окрестностях своей штаб-квартиры. Так, в январе стало известно, что компания Microsoft выделит 500 млн долларов для решения проблемы доступного жилья в окрестностях Сиэтла. В июне Google объявила, что в течение ближайших десять лет намерена вложить один млрд долларов в строительство нового жилья в окрестностях залива Сан-Франциско (штат Калифорния). Наконец, недавно о выделении одного млрд долларов на решение проблемы с жильем в Калифорнии сообщила компания Facebook. Таким образом, вклад Apple равен совокупным вложениям трех перечисленных компаний.