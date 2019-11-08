Пт, 8.11.2019
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Небрежное курение стало причиной серьезного пожара в социальном доме

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm

В ночь на пятницу в Йыхви из-за вспыхнувшего в социальном доме пожара эвакуировали десять человек, никто не пострадал.

В 3.52 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на втором этаже пятиэтажного социального дома на улице Кааре в Йыхви, где в одной из комнат загорелись кровать с одеялом. Из дома эвакуировали 10 человек, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Скорой помощи передали одного обнаруженного в горящей комнате человека, который не пострадал. После медицинского осмотра ему разрешили вернуться домой.

Пожар ликвидировали к 4.25. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении, зажегший сигарету жилец был нетрезв.

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