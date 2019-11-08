Небрежное курение стало причиной серьезного пожара в социальном доме

В 3.52 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на втором этаже пятиэтажного социального дома на улице Кааре в Йыхви, где в одной из комнат загорелись кровать с одеялом. Из дома эвакуировали 10 человек, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.