Полиция ищет очевидцев ДТП: неизвестный протаранил припаркованный автомобиль

«Если припаркованный автомобиль, в который врезались, получил повреждения и, если владельца нет на месте, следует позвонить в Центр тревоги по номеру 112. Если скрыться с места ДТП без уведомления стражей правопорядка, это нарушение Закона о дорожном движении», - сказал полицейский, занимающийся разбором ДТП, Раквереского отделения полиции Хердо Кала.

Полицейский отметил, что если все участники аварии на месте, здоровы и ДТП ограничивается только имущественным ущербом, надо заполнить необходимые документы и при первой возможности обратиться в страховую компанию. «Если договориться не удалось или не ясно, кто виновник ДТП, следует вызывать полицию. Также нужно звонить в Центр тревоги, если кто-то в ДТП пострадал», - сказал Кала.