До и после: переделка кухни-столовой

Дизайнер Мэгги Бернс получила этот заказ от своей близкой подруги и ее мужа, которые переехали из Торонто в Нью-Йорк, купили квартиру на рынке вторичного жилья и затеяли капитальный ремонт. По словам супругов, самой серьезной переделки требовала столовая и кухня размером с обувную коробку.

Как выглядели кухня и столовая до ремонта?

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Крошечная кухонька была полностью изолирована от столовой. Менять нужно было все — от отделки до мебели и утвари. Интерьер столовой тоже был далек от идеала. Супруги решили избавиться от серых стен и оформить светлое и уютное пространство для семейного времяпрепровождения.

Что изменилось?

Всё! В первую очередь Мэгги предложила избавиться от лишних перегородок между кухней и столовой. Теперь здесь много света и воздуха, да и готовить стало намного удобнее.

Правда, часть перегородки пришлось оставить — здесь проходила электропроводка. В стене сделали широкий проем, и этого оказалось достаточно.

Вместо плитки на пол положили доску теплого оттенка — она хорошо контрастирует с белыми стенами. Если выбрать качественный вариант и покрыть его защитным слоем лака или масла, можно не переживать за повышенную влажность на кухне.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Место обеденного стола занял функциональный кухонный остров. Здесь можно обедать вдвоем и устраивать посиделки с друзьями. Но самое главное — внутри острова много мест для хранения, где удобно прятать бытовую технику и прочую кухонную утварь.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Обратите внимание на столешницу: кажется, что она выполнена из цельного куска мрамора. Но на самом деле столешница сделана из фарфора и окрашена под мрамор. Выглядит реалистично, и при этом намного дешевле натурального камня.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Помимо острова Мэгги предусмотрела еще много мест для хранения. Кухонные шкафы приобрели в ИКЕА, и это тоже помогло сэкономить. При этом красивые дверцы для шкафов заказали отдельно — заказчики могли позволить себе такую прихоть из-за приличной экономии бюджета.

Дверцы выкрасили в светло-серый, чтобы немного разбавить белоснежную цветовую гамму. Казалось бы, разница в оттенках совсем небольшая, но интерьер сразу стал теплее и уютнее.

Перед ремонтом дизайнер попросила клиентов провести полную инвентаризацию кухонной утвари и оставить только самое необходимое. Исходя из этого, рассчитывали количество шкафов и ящиков, чтобы у каждой кастрюли и сковородки было свое место.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru