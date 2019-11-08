Пт, 8.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

В ноябре таксисты бесплатно раздают пассажирам воду

Takso

ФОТО: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

В ноябре Союз производителей алкоголя и поставщиков вновь проводит кампанию «Выпиваете – запивайте водой!». В этот раз в рамках кампании таксисты в течение месяца бесплатно раздают воду своим клиентам.

В столице водители Tallink Takso и Takso24, а в Тарту водители Välk Takso раздают воду по пятницам и субботам, начиная с 22:00 в течение всего ноября. Всего водители раздадут 10 000 бутылок.

Цель акции — привить людям ответственное поведении и привычку разумного потребления алкогольной продукции, поскольку вода замедляет темп употребления алкоголя и помогает избежать быстрого опьянения.

К акции ранее уже присоединилось более сотни ресторанов и баров в Таллинне, Тарту и других городах. Это означает, что воду клиентам там предлагают бесплатно.

С полным списком мест, где бесплатно предлагают питьевую воду, можно ознакомиться здесь.

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