Фото и видео: теперь мы знаем, как будет выглядеть центр Таллинна

Rävala Galerii вырастет на четырех земельных участках в центре города, включая те, где находится бывший институт «Эстонпроект» и универмаг Melon. В финал конкурса вышли проекты архитектурных фирм Allians Architects, Architect 11, KOKO Architects и Мартина Аунина.

Руководитель девелопера квартала, фирмы Brave Capital, Вельо Кууск сказал, что расположение Rävala Galerii в этом месте вдохнет новую жизнь в сейчас закрытое и устаревшее городское пространство. «Район вдоль бульвара Эстонии и бульвара Рявала начнет новую жизнь и станет более открытым для людей. Автомобили будут находиться на подземной автостоянке, появится больше места для пешеходов», - прокомментировал Кууск исходное задание архитектурного конкурса.