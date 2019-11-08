Теперь мы знаем, как будет выглядеть центр Таллинна
Между бульварами Эстония и Рявала в центре Таллинна запланировано строительство торгового и делового комплекса Rävala Galerii площадью 70 000 квадратных метров. Сегодня жюри объявило победителя архитектурного конкурса, по проекту которого будет построен этот важный для центра Таллинна объект.
Rävala Galerii вырастет на четырех земельных участках в центре города, включая те, где находится бывший институт «Эстонпроект» и универмаг Melon. В финал конкурса вышли проекты архитектурных фирм Allians Architects, Architect 11, KOKO Architects и Мартина Аунина.
Руководитель девелопера квартала, фирмы Brave Capital, Вельо Кууск сказал, что расположение Rävala Galerii в этом месте вдохнет новую жизнь в сейчас закрытое и устаревшее городское пространство. «Район вдоль бульвара Эстонии и бульвара Рявала начнет новую жизнь и станет более открытым для людей. Автомобили будут находиться на подземной автостоянке, появится больше места для пешеходов», - прокомментировал Кууск исходное задание архитектурного конкурса.
Итоги конкурса подвел председатель жюри Вельо Кууск: победителем конкурса стало архитектурное бюро KOKO Architects.