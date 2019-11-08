Фото: обвиняемый в одном из самых жутких убийств в Ласнамяэ предстал перед судом

Главный герой одной из самых жутких историй убийства за последнее десятилетие Игорь Лийва предстал в пятницу перед Харьюский уездным судом. Его обвиняют в убийстве спутницы жизни и осквернении ее трупа, пишет Postimees.
Убийца полмесяца пил водку рядом с частично расчлененным телом. В первые недели 2019 года Пыхьяской окружной прокуратуре пришлось распутывать самую жуткую за последнее десятилетие историю убийства. Картина, которая открылась в одной из ласнамяэских квартир в Таллинне, где в рождественские праздники было обнаружено тело женщины 1969 года рождения с отрезанной головой, потрясла даже опытных и многое повидавших полицейских. На момент прибытия стражей порядка сожитель убитой пил в соседней комнате водку.
Труп обнаружил 9 января друг ее дочери, которому с помощью слесаря удалось попасть в квартиру и вызвать полицию.
Лийва арестовали 11 января. По словам прокурора Пяртлас, тихий по характеру человек раскаялся в содеянном и частично признал свою вину, но, по его словам, он не помнит, чтобы наносил потерпевшей такие жуткие ранения. «Я был нетрезв», - сказал он прокурору.