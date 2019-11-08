Фото: обвиняемый в одном из самых жутких убийств в Ласнамяэ предстал перед судом

Убийца полмесяца пил водку рядом с частично расчлененным телом. В первые недели 2019 года Пыхьяской окружной прокуратуре пришлось распутывать самую жуткую за последнее десятилетие историю убийства. Картина, которая открылась в одной из ласнамяэских квартир в Таллинне, где в рождественские праздники было обнаружено тело женщины 1969 года рождения с отрезанной головой, потрясла даже опытных и многое повидавших полицейских. На момент прибытия стражей порядка сожитель убитой пил в соседней комнате водку.

Труп обнаружил 9 января друг ее дочери, которому с помощью слесаря удалось попасть в квартиру и вызвать полицию.