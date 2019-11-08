Убивший и отрезавший голову женщине в Ласнамяэ: я ревновал

Убийца полмесяца пил водку рядом с частично расчлененным телом. В первые недели 2019 года Пыхьяской окружной прокуратуре пришлось распутывать самую жуткую за последнее десятилетие историю убийства. Картина, которая открылась в одной из ласнамяэских квартир в Таллинне, где в рождественские праздники было обнаружено тело женщины 1969 года рождения с отрезанной головой, потрясла даже опытных и многое повидавших полицейских. На момент прибытия стражей порядка сожитель убитой пил в соседней комнате водку.

Труп обнаружил 9 января друг ее дочери, которому с помощью слесаря удалось попасть в квартиру и вызвать полицию.

Лийва арестовали 11 января. По словам прокурора Катрин Паэсоо, тихий по характеру человек раскаялся в содеянном и частично признал свою вину, но, по его словам, он не помнит, чтобы наносил потерпевшей такие жуткие ранения. «Я был нетрезв», - сказал он прокурору.

Во время жуткой кровавой разборки и после в квартире также была собака, которую полицейские нашли в соседней комнате. Животное было в очень плохом состоянии, ее недели не кормили и не поили.

Вошедший в судебный зал под конвоем полиции Лийва был абсолютно безэмоциональный и не демонстрировал ни малейшего сожаления. На просьбу журналиста прокомментировать свое деяние, Лийва равнодушно ответил: «Убил свою спутницу жизни». «Почему?» «Ревность». «Признаете себя виновным?» «Да».