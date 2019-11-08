Фанаты Apple заставили DxOMark поменять правила тестирования камер смартфонов

Для многих поклонников мобильного фото и видео именно оценка DxOMark является одной из определяющих при выборе своего следующего смартфона, поэтому большинство производителей старается, чтобы их камерофоны заняли как можно более высокие места в рейтинге.

Опубликованный на этой неделе обзор Apple iPhone 11 Pro Max показал, что смартфон набрал 117 баллов (124 за фото и 102 за видео). Это поставило его на третье место после Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi Note 10, пишет Ixbt.com.

Однако пользователи возмутились тем фактом, что специалисты DxOMark тестировали видеозапись только в режиме 1080р при 30 кадрах в секунду, но это никак не отражает настоящие возможности видеокамеры смартфона. В DxOMark отметили, что по умолчанию iPhone 11 Pro Max записывает видео со скоростью 30 кадров в секунду с разрешением 1080p.