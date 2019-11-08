Скончался легендарный советский футболист

Победитель чемпионата Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Анатолий Крутиков умер на 87-м году жизни, сообщает Р-Спорт.
"Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении РФС.
Крутиков в качестве игрока московского "Спартака" выиграл чемпионат СССР и дважды Кубок СССР. В 1976 году он занимал пост главного тренера "красно-белых".
Сборная СССР в финале чемпионата Европы-1960 победила в дополнительное время команду Югославии - 2:1. Крутиков был участником данной встречи.